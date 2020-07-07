2020-07-07T08:36:06+03:00
Общество

Еще жарче: столбики термометра снова рванут вверх

Ветер станет немного сильнее, но в таких условиях это не спасает
Виктория Никитина
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В Ростове температура поднимется до +39 градусовВ Ростове температура поднимется до +39 градусовФото: "КП" Архив
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Сегодня ростовчанам снова предстоит пережить еще один жаркий день. Палящее солнце не оставит, практически, никакого шанса от него скрыться.

В утренние часы будет уже жарко - +25...+32, днем столбик термометра достигнет отметки +38...+39. И совсем немного температура упадет к вечеру +31...+37. В течение всего дня, по прогнозам синоптиков, будет светить палящее солнце. Вероятность выпадения осадков отсутствует.

Ветер сегодня сменит пять направлений: восточное, северо-восточное, юго-восточное, южное и северо-западное. Скорость его порывами будет достигать 7-12 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать неприятности и видимость ничто ограничивать тоже не будет.

Атмосферное давление будет сильно пониженными составит 743-746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 16 до 41%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Относительная влажность снизится до 15%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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