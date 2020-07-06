37-градусная жара ожидает ростовчан 6 июля

В Ростове с каждым днем становится все жарче и жарче. Температура растет вверх, а влажность понижается и из-за этого ростовчане изнывают от жары все больше.

В утренние часы будет уже жарко - +23...+31, днем столбик термометра достигнет отметки +36...+37. И совсем немного температура упадет к вечеру +30...+35. В течение всего дня, по прогнозам синоптиков, будет светить палящее солнце. Вероятность выпадения осадков отсутствует.

Ветер сегодня сменит три направления: восточное, северо-восточное и северное. Скорость его порывами будет достигать 5-10 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать неприятности и видимость ничто ограничивать тоже не будет.

Атмосферное давление будет стремительно понижаться и составит 746-749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 15 до 47%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Кроме того, атмосферное давление начнет стремительно падать.

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