7 Июль 2020 2020-07-07T21:46:04+03:00

Ранее очевидцы жаловались, что животных содержат без воды в тесных клетках. Фото: соц. сети.

Прокуратура проверит живой уголок с замученными животными в Таганроге

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В живом уголке в парке имени Горького в Таганроге пройдет проверка. Об этом рассказали в прокуратуре Ростовской области.

Проверку проведут сотрудники прокуратуры и Россельхознадзора, Специалисты оценят порядок в мини-зоопарке и условия содержания животных.

-При выявлении нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования, - прокомментировали в прокуратуре.

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По словам очевидцев, в не лучших условиях содержатся и другие животные мини-зоопарка

В Таганроге жители пожаловались на живой уголок в парке имени Горького. По словам очевидцев, многие питомцы мини-зоопарка оказались на грани гибели от обезвоживания. Информация об этом появилась в соцсетях.(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU