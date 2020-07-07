Прокуратура проверит живой уголок с замученными животными в Таганроге
В живом уголке в парке имени Горького в Таганроге пройдет проверка. Об этом рассказали в прокуратуре Ростовской области.
Проверку проведут сотрудники прокуратуры и Россельхознадзора, Специалисты оценят порядок в мини-зоопарке и условия содержания животных.
-При выявлении нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования, - прокомментировали в прокуратуре.
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По словам очевидцев, в не лучших условиях содержатся и другие животные мини-зоопарка
В Таганроге жители пожаловались на живой уголок в парке имени Горького. По словам очевидцев, многие питомцы мини-зоопарка оказались на грани гибели от обезвоживания. Информация об этом появилась в соцсетях.(подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU