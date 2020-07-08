2020-07-08T15:08:16+03:00
Общество

Ученые: Из-за жары в Азовском море может массово погибнуть рыба

Это может произойти в следствии кислородного голодания
Дадаян Давид
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Заморный период наглядно. Фото: Азово-Черноморского территориального управления РосрыболовстваЗаморный период наглядно. Фото: Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства
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В Азовском море из-за экстремальной жары может произойти массовая гибель рыбы. Об этом сообщается на сайте Азово-Черноморского территориального управления в одном из опубликованных документов. Ученые считают, что в период жаркой погоды в донским водах раба может умереть от кислородного голодания.

Опубликованный документ - ничто иное, как приказ, регламентирующий особенности рыболовство в заморный период. В моменты возможной массовой гибели рыб, разрешается применять для добычи бычков механизированные драги. Также специалисты будут наблюдать и анализировать уровень кислорода в воде каждые пять дней.

В этот период местным жителям рекомендуют быть осторожными и бдительными, приобретая рыбные изделия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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