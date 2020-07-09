На Дону при ДТП перевенулась машина: пострадал грудничковый ребенок

9 Июль 2020 2020-07-09T13:13:40+03:00

В момент аварии младенец сидел на руках у матери, которая не смогла его удержать

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Накануне в Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль перевернулся. Пострадали все кто находился в авто, среди которых годовалый малыш. Происшествие случилось вблизи хутора Андреев, что в Заветинском районе.

По данным ГИБДД, 30-летний водитель за рулем серой "Лады-Гранты" двигался по грунтовой дороги. В салоне авто также находилось 32-летняя девушка с грудничковым ребенком на руках. Все они направлялись в хутор Андреев. В какой-то момент водитель потерять управлением над автомобилем. В результате машина вылетела с дороги и перевернулась.

По счастливому стечению обстоятельств, никто из людей не погиб. Однако девушка в момент аварии не смогла удержать малыша, из-за чего он ударился о детали салона и получил серьезные травмы. Пострадали также водитель и мама ребенка.

Вскоре на место прибыли врачи скорой помощи. В срочном порядке они доставили людей в больницу. Сейчас с ними работают медики. На данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают все детали случившегося.

Автомобиль получил серьезные повреждения. Фото: ГИБДД

В дорожном ведомстве напомнили, что детей необходимо перевозить согласно всем правилам - в специальном кресле. В противном случае, даже самые любящие руки матери не уберегут малыша от травм, которые он может получить при аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU