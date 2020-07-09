2020-07-09T13:13:40+03:00
Происшествия

На Дону при ДТП перевенулась машина: пострадал грудничковый ребенок

В момент аварии младенец сидел на руках у матери, которая не смогла его удержать
Дадаян Давид
Поделиться:
Комментарии: comments1
Результат аварии. Фото: ГИБДДРезультат аварии. Фото: ГИБДД
Изменить размер текста:

Накануне в Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль перевернулся. Пострадали все кто находился в авто, среди которых годовалый малыш. Происшествие случилось вблизи хутора Андреев, что в Заветинском районе.

По данным ГИБДД, 30-летний водитель за рулем серой "Лады-Гранты" двигался по грунтовой дороги. В салоне авто также находилось 32-летняя девушка с грудничковым ребенком на руках. Все они направлялись в хутор Андреев. В какой-то момент водитель потерять управлением над автомобилем. В результате машина вылетела с дороги и перевернулась.

По счастливому стечению обстоятельств, никто из людей не погиб. Однако девушка в момент аварии не смогла удержать малыша, из-за чего он ударился о детали салона и получил серьезные травмы. Пострадали также водитель и мама ребенка.

Вскоре на место прибыли врачи скорой помощи. В срочном порядке они доставили людей в больницу. Сейчас с ними работают медики. На данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают все детали случившегося.

Автомобиль получил серьезные повреждения. Фото: ГИБДД

Автомобиль получил серьезные повреждения. Фото: ГИБДД

В дорожном ведомстве напомнили, что детей необходимо перевозить согласно всем правилам - в специальном кресле. В противном случае, даже самые любящие руки матери не уберегут малыша от травм, которые он может получить при аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как преобразить свой интерьер и создать стильный дизайн?
На Дону при ДТП перевенулась машина: пострадал грудничковый ребенок
Губернатор Ростовской области Василий Голубев напомнил о действии «масочного режима»
«Ростелеком» в Ростовской области обеспечивает видеонаблюдение за проведением ЕГЭ в 131 школе
Вузы и колледжи Ростова-на-Дону: куда лучше поступать в 2020 году
Бывший заместитель губернатора Дона стал директором крупного авиационного предприятия
Японский полузащитник пополнит состав ФК "Ростова"
Ростовчанам пригрозили возвращением режима самоизоляции
День открытых дверей в школе талантов СУНЦ ЮФО пройдет 11 июля
"Зачем грязно сделала?!": ростовчанка довела таксиста до нервного срыва
В Ростовской области за поборы в детском саду под суд пойдет заведующая
За несколько дней до нападения мачехи на 6-летнего пасынка семью навещали проверяющие из ПДН
В донском Минздраве рассказали о состоянии пилота, пострадавшего при крушении самолета
В Ростовской области открыли для купания больше 50 пляжей
В «Ростов» перешел игрок македонского клуба, на которого претендовали «Интер» и «Монако»
Более 11 тысяч бывших абонентов УК «Лидер» переведены на прямые договоры с регоператором
Донской министр здравоохранения не исключила возврат к жестким ограничениям из-за коронавируса
Реконструкция моста на Малиновского вошла в активную фазу
ДГТУ компенсирует затраты на обучение абитуриентам с высоким баллом ЕГЭ
Ученые: Из-за жары в Азовском море может массово погибнуть рыба
20 часов без света: ростовчане пожаловались на внезапное отключение электричества
В Ростовской области водитель «Лады» насмерть сбил пятилетнюю малышку
В июне выдачу ипотеки в 1,5 раза нарастил ВТБ
Три сотрудника Ростовской АЭС стали лидерами в сфере бережливых технологий среди предприятий атомной энергетики