Жители донской столицы пожаловались на опасный для жизни перекресток

9 Июль 2020 2020-07-09T19:44:07+03:00

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В Ростове горожане обнаружили опасный для жизни перекресток.

Он находится на пересечении улицы 1-й Краснодарской и улицы Коминтерна. Местный житель попросил власти обратить внимание на этот перекресток. Он опубликовал инициативу на портале "Активный ростовчанин".

Автор написал, что в этом месте как минимум два раза в неделю происходят автоаварии. Движение здесь оживленное в любое время суток. Горожанин попросил установить на перекрестке светофор и дорожные знаки, чтобы исправить ситуацию. Кроме того, он добавил, что на этом участке не хватает пешеходных переходов.

- Через этот перекресток постоянно ходят люди. Два дня назад случилась серьезная авария в трех метрах от мимо проходящей женщины, - говорится в обращении.

На данный момент обращение поддержали только 10 человек, еще трое высказались против.

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Обошлось без пострадавших.

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ИСТОЧНИК KP.RU