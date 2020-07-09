Новое приобретение "Ростова": в донской футбольный клуб переходит японский полузащитник

9 Июль 2020 2020-07-09T21:52:52+03:00

Футболист подпишет контракт на четыре года

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В донском футбольном клубе появится новый игрок.

Полузащитник Кенто Хасимото до этого представлял футбольный клуб «Токио». О его переходе в "Ростов" сообщили сегодня, 9 июля в пресс-службе донского футбольного клуба.

Стоит отметить, что клубы между собой уже договорились о переходе футболиста. Хасимото уже в скором времени приедет в Россию и подпишет с «Ростовом» контракт на четыре года после прохождения медицинского осмотра.

Напомним, что Хасимото является воспитанником «Токио». За эту команду он провел 164 матча, забил 17 голов и отдал шесть результативных передач.

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ИСТОЧНИК KP.RU