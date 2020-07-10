2020-07-10T13:28:47+03:00
Общество

Папины глазки: поклонников восхитила внешность подросшего сына ростовчанки Виктории Лопыревой

Модель отправилась в путешествие с маленьким Марком Лео
Михаил Стрижев
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Поклонники считают, что малыш похож на папу. Фото: instagram.com/lopyrevavika/Поклонники считают, что малыш похож на папу. Фото: instagram.com/lopyrevavika/
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Ростовчанка Виктория Лопырева показала подписчикам подросшего сына Марка Лео. Модель опубликовала фотографию малыша на своей странице в «Инстаграме».

Из-за пандемии коронавируса Виктории пришлось отказаться от перелетов. Несколько месяцев она находилась с семьей в Дубае. Молодые родители и их первенец много времени проводили вместе, наслаждаясь мягким климатом курорта.

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Верю, что совсем скоро в мире все наладится и у всех у нас с путешествием будет ассоциироваться только с положительными эмоциями! В путь!
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Однако после отмены ограничений ростовчанка снова отправилась путешествовать. С собой она взяла маленького Марка. Виктория опубликовала совместные фото из аэропорта. Поклонники сразу же обратили внимание, что сын Лопыревой повзрослел. По мнению многих, он стал еще симпатичнее.

— Глазки папины? Красивый ребенок. Удачки и не подцепить вирус, — написала одна из подписчиц.

Напомним, ростовчанка Виктория Лопырева родила первенца в феврале 2019 года. Отец малыша — бизнесмен Игорь Булатов. Пару считают одной из самых красивых в шоу-бизнесе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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