2020-07-06T19:43:45+03:00
Общество

Ростовчанка Виктория Лопырева призвала мужскую половину дарить дамам цветы

Ей букет преподнес маленький сын
Виктория Никитина
Поделиться:
Виктория Лопырева призвала дарить женщинам цветы. Фото: аккаунт Виктории Лопыревой в ИнстаграмВиктория Лопырева призвала дарить женщинам цветы. Фото: аккаунт Виктории Лопыревой в Инстаграм
Изменить размер текста:

Ростовская модель Виктория Лопырева призвала мужскую половину своих подписчиков дарить женщинам цветы. Девушка поинтересовалась в каких отношениях пары выходят из карантина.

- Дарите женщинам цветы! Гуляли вчера, цветы сами упали к моим ногам, мы их не рвали. Марк Лео решил, что подарит их мне по случаю своего маленького дня рождения. Сегодня нашему сыночку ровно год и 5 месяцев. А вы любите, когда вам цветы дарят? Когда муж или парень дарил в последний раз? Вообще, на карантине романтики стало больше или меньше?

Напомним, что сама Вика со своей семьей пережидает пандемию коронавируса в Дубае. Там она живет в элитных апартаментах с мужем Игорем Булатовым и их общим сыном Марком Лео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Виктория Лопырева собирает деньги на лечение больного ребенка.

Блондинка вместе с мужем приехала в больницу.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В донской столице задержали серийного похитителя телекоммуникационных проводов
Ростовчанка Виктория Лопырева призвала мужскую половину дарить дамам цветы
В донской колонии карантин продлили еще на две недели
В Ростовской области пропала 27-летняя девушка
Хотел сдать на металлолом: в Ростове задержали подозреваемого в краже светофора
Звезда Playboy Мария Лиман пожаловалась на непристойное поведение сына известного миллиардера
В Ростове на ремонт школьного стадиона потратят почти 20 миллионов рублей
Матч «Ростова» и «Оренбурга» перенесут из-за аномальной жары
В ростовском зоопарке выбрали имена капибарам
В Шахтах 16-летний подросток скончался, врезавшись в дерево на автомобиле
В Ростове жители Левенцовки на на сутки останутся без воды
Клиенты ПСБ получили 2 млрд рублей безвозмездных субсидий от государства
«Рассматриваются вакансии»: Анна Нор-Аревян покинула пост главы департамента ЖКХ Ростова
В Ростове заработали платные парковки
В Ростове на 88% уменьшилось количество поездок в городском транспорте
Слониха Эколь из ростовского зоопарка переедет в столичный цирк
За выходные в водоемах Ростовской области едва не утонули четыре человека
В Ростовской области легковушка влетела в грузовик: погибли женщина и семилетний мальчик
Из Ташкента в Ростов вывозной борт вернул 61 россиянина
В Ростове маршрутка протаранила забор
Под предлогом телефонного звонка украл 100 тысяч: в Ростове задержали подозреваемого в мошенничестве
Ростовчанка просит помочь инвалиду, собирающему подаяние в сорокаградусную жару
«Убью всех ножом»: в Ростове-на-Дону покупательница набросилась на кассира
Ростовская область вошла список регионов, в которых ожидается аномальная жара
Число заболевших коронавирусом на Дону превысило 10 тысяч человек
В Ростове-на-Дону загорелся жилой дом