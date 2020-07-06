Ростовчанка Виктория Лопырева призвала мужскую половину дарить дамам цветы

6 Июль 2020 2020-07-06T19:43:45+03:00

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Ростовская модель Виктория Лопырева призвала мужскую половину своих подписчиков дарить женщинам цветы. Девушка поинтересовалась в каких отношениях пары выходят из карантина.

- Дарите женщинам цветы! Гуляли вчера, цветы сами упали к моим ногам, мы их не рвали. Марк Лео решил, что подарит их мне по случаю своего маленького дня рождения. Сегодня нашему сыночку ровно год и 5 месяцев. А вы любите, когда вам цветы дарят? Когда муж или парень дарил в последний раз? Вообще, на карантине романтики стало больше или меньше?

Напомним, что сама Вика со своей семьей пережидает пандемию коронавируса в Дубае. Там она живет в элитных апартаментах с мужем Игорем Булатовым и их общим сыном Марком Лео.

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ИСТОЧНИК KP.RU