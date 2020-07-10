2020-07-10T18:33:19+03:00
Общество

"Цинизм сотрудников ростовского зоопарка поражает": в России и Европе осудили передачу слонихи в московский цирк

Зоозащитники посчитали такой поступок настоящим преступлением, ведь азиатские слоны находятся на грани вымирания и нуждаются в особом уходе
Дадаян Давид
Поделиться:
Фото: зоопарк Ростова-на-ДонуФото: зоопарк Ростова-на-Дону
Изменить размер текста:

Сегодня стало известно, что отечественные и зарубежные защитники животных осудили передачу слонихи Эколь из ростовского зоопарка в столичный цирк. Они посчитали, что такой поступок противоречит всем нормам и правилам обращения с животными. Сообщение появилось на сайте центра "ВИТА".

Сотрудники центра написали, что азиатские слоны находятся в списке исчезающих видов и занесены в красную книгу. Зоопарки не могут самостоятельно принимать решение и определять судьбу таких слонов.

Зоозащитники упомянули, что ростовский зоопарка является членом международной организации "ЕАZA", главной целью которой является сохранение и создание комфортных условий для животных. По их мнению, руководство донского питомника должно было взять разрешение на перевозку слона.

- Разрешение на перемещение таких животных является прерогативой международного куратора из Нидерландов. По нашим данным, требуемое разрешение получено не было, - написали на сайте "Вита".

Поступок ростовского зоопарка вызывал у сотрудников центра глубокое возмущение и осуждение.

- Как можно было отдать, по сути трехлетнего ребенка, физически и психически незрелое животное, относящееся к высокоразвитым социальным видам, в цирк, разлучив его с семьей?! - добавили защитники животных.

Сразу после этого появился официальный ответ международной организации "ЕАZA".

- Учитывая характер этого нарушения наших стандартов, повлекшего за собой угрозу благосостояния слона, EAZA задастся вопросом, понимает ли руководство зоопарка всю серьезность этого преступления, и действительно ли он готов стать современным развитым зоопарком, - резюмируют авторы обращения.

Отметим, что организация, объединяющая зоопарки и аквариумы изначально Европы, а позже — и других стран. Сейчас она насчитывает 340 членов из 41 страны мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В аварии под Ростовом пострадали три человека и двое погибли
В Ростовской области двухлетний малыш утонул в бассейне во дворе дома
"Цинизм сотрудников ростовского зоопарка поражает": в России и Европе осудили передачу слонихи в московский цирк
Насиловал и шантажировал школьниц: замдиректора ростовской строительной фирмы оказался педофилом
О мошенничествах с бонусными счетами предупреждают в ВТБ
Ростовская АЭС: детские рисунки будут напоминать о безопасности на производстве
«А где старшая дочь?»: Дмитрия Тарасова раскритиковали за равнодушие к первому ребенку
В Ростове десятки домов на Северном на сутки останутся без воды
Папины глазки: поклонников восхитила внешность подросшего сына ростовчанки Виктории Лопыревой
Серию онлайн-конференций с представителями эмитентов запустил ВТБ
В Новочеркасске насмерть сбили женщину
В донской столице иномарка снесла два авто и врезалась в столб