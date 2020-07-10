"Цинизм сотрудников ростовского зоопарка поражает": в России и Европе осудили передачу слонихи в московский цирк

10 Июль 2020 2020-07-10T18:33:19+03:00

Зоозащитники посчитали такой поступок настоящим преступлением, ведь азиатские слоны находятся на грани вымирания и нуждаются в особом уходе

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Сегодня стало известно, что отечественные и зарубежные защитники животных осудили передачу слонихи Эколь из ростовского зоопарка в столичный цирк. Они посчитали, что такой поступок противоречит всем нормам и правилам обращения с животными. Сообщение появилось на сайте центра "ВИТА".

Сотрудники центра написали, что азиатские слоны находятся в списке исчезающих видов и занесены в красную книгу. Зоопарки не могут самостоятельно принимать решение и определять судьбу таких слонов.

Зоозащитники упомянули, что ростовский зоопарка является членом международной организации "ЕАZA", главной целью которой является сохранение и создание комфортных условий для животных. По их мнению, руководство донского питомника должно было взять разрешение на перевозку слона.

- Разрешение на перемещение таких животных является прерогативой международного куратора из Нидерландов. По нашим данным, требуемое разрешение получено не было, - написали на сайте "Вита".

Поступок ростовского зоопарка вызывал у сотрудников центра глубокое возмущение и осуждение.

- Как можно было отдать, по сути трехлетнего ребенка, физически и психически незрелое животное, относящееся к высокоразвитым социальным видам, в цирк, разлучив его с семьей?! - добавили защитники животных.

Сразу после этого появился официальный ответ международной организации "ЕАZA".

- Учитывая характер этого нарушения наших стандартов, повлекшего за собой угрозу благосостояния слона, EAZA задастся вопросом, понимает ли руководство зоопарка всю серьезность этого преступления, и действительно ли он готов стать современным развитым зоопарком, - резюмируют авторы обращения.

Отметим, что организация, объединяющая зоопарки и аквариумы изначально Европы, а позже — и других стран. Сейчас она насчитывает 340 членов из 41 страны мира.

ИСТОЧНИК KP.RU