2020-07-10T22:16:50+03:00
Общество

Пушистый пассажир ростовской маршрутки умилил жителей донской столицы

Добрый водитель не оставил животное на улице в пекло
Виктория Никитина
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Котенок в ростовской маршрутке умилил пассажиров. Фото: соцсетиКотенок в ростовской маршрутке умилил пассажиров. Фото: соцсети
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В ростовской маршрутке горожане сегодня повстречали маленького пушистого пассажира.

Водитель прихватил с собой в салон котенка. Животное, судя по поведению, было очень радо, что его не оставили на улице в самое пекло. Малыш разлегся рядом с водителем и все входящие пассажиры очень умилялись пушистому попутчику.

Кто-то из горожан даже сфотографировал катающегося на маршрутке котенка и опубликовал снимки в одном из городских пабликов соцсети. Пользователи сразу же стали комментировать фотографии.

"Люблю такие посты. Добро", "Хороший кондуктор, и сдачу правильно дает", "Какой умный котейка", - написали ростовчане.

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Малышу уже нашли мать-кормилицу, которая приняла его как родного.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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