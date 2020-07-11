«Готовность 90%»: на Дону достраивают новую модульную поликлинику за 70 млн рублей

11 Июль 2020 2020-07-11T09:09:00+03:00

Донской глава Василий Голубев осмотрел новую поликлинику в рамках своего визита в Тацинский район. Фото: donland.ru

Она появится в станице Тацинской уже в этом году

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Модульное здание новой поликлиники в станице Тацинской, которое будет полностью достроено до конца года, устанавливают на территории центральной районной больницы. Как сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области, во время рабочей поездки донской глава Василий Голубев осмотрел лечебное учреждение, пообщался с подрядчиком и медиками.

Сейчас степень готовности объекта составляет порядка 90%. Все основные работы выполнены. Завершается внутренняя отделка, после чего здание подключат к коммуникациям и затем благоустроят прилагающую к нему территорию.

По распоряжению Василия Голубева на эти цели из областного бюджета будет направлено почти 70 млн рублей. Учреждение здравоохранения оснастят современным оборудованием, здесь разместится детская консультация с элементами «Бережливой поликлиники».

При этом действующую поликлинику капитально реконструируют. Здание построено более полувека назад и не соответствует современным требованиям. Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию. Планируется, что к обновлению здания приступят в 2022 году.

На время реконструкции жители Тацинской должны были ездить в поликлинику в соседний поселок, однако появление новой модульной поликлиники снимает этот вопрос.

Помимо этого, в Тацинском районе также завершается ремонт в школе поселка Углегорского. Ранее на эти работы губернатор области направил более 106 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU