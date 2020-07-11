2020-07-11T14:13:41+03:00
Происшествия

Трое взрослых и маленький ребенок погибли в ДТП под Ростовом

Все они ехали в автомобиле «ВАЗ 2112»
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Среди погибших в страшной аварии под Ростовом есть ребенок.Среди погибших в страшной аварии под Ростовом есть ребенок.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Недалеко от донской столицы произошло чудовищное столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого погибли четыре человека, ехавших в одной машине.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Ростовской области, ДТП случилось сегодня, 11 июля, около 11:30 на 67 км автодороги Ростов-Волгодонск. Легковушка Kia Cerato выехала для обгона на полосу встречного движения, где врезалась в «ВАЗ-2112».

- В машине отечественного производства было четыре пассажира, в том числе ребенок семи-восьми лет. Все они погибли, - сообщили в ведомстве.

Водитель KIA тоже пострадал в аварии, но остался жив.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют все обстоятельства страшного ДТП, унесшего жизни четверых человек.

Напомним, что ранее в Ростове-на-Дону молодая пассажирка такси погибла в массовом столкновении иномарок. 25-летняя девушка скончалась в карете «скорой помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU

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