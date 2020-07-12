Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко оценил вероятность ухода Карпина из «Ростова»

12 Июль 2020 2020-07-12T10:19:39+03:00

Андрей Червиченко рассказал о том, что думает по поводу сообщения об увольнении Валерия Карпина и Арташеса Арутюнянца из "Ростова". Фото: Матч ТВ

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Известный в российских футбольных кругах человек, бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко, рассказал о том, что думает по поводу появившейся информации об увольнении топ-менеджеров «Ростова» - президента клуба Арташеса Арутюнянца, главного тренера Валерия Карпина и спортивного директора Алексея Рыскина.

По словам Червиченко, с Рыскиным он общался всего пару дней назад, но никаких предпосылок с его стороны для такого неожиданного поворота событий не увидел.

- С Алексеем Рыскиным вчера в обед разговаривали, пока ничего подобного не слышал. Если бы такое было, я бы, наверное, знал. На мой взгляд, предпосылок для этого нет никаких. Возможно, это очередная возня вокруг клуба, нагнетают, - цитирует РБК экс-президента «Спартака».

Также Червиченко делает предположение, что сообщение об уходе ключевых персон ростовчан похоже на фейк, а его целью является дестабилизация ситуации в донском клубе. Эксперт заключает, что в распространении подобной информации могут быть заинтересованы команды, которых южане опережают в борьбе за место в еврокубках.

- Пару лет назад там допинг искали, сейчас судьи, как обычно, ослепли. Этот очередной вброс — схема по раскачиванию устойчивости в клубе, — заявил он РБК.

Напомним, о том, что в скором времени покинут свои посты и простятся с командой и болельщиками «желто-синих» Арутюнянц, Карпин и Рыскин в субботу, 11 июля, сообщил в своем материале журналист сайта Metaratings.ru Иван Карпов.

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ИСТОЧНИК KP.RU