Как гром среди ясного неба: Валерий Карпин и Арташес Арутюнянц покинут ФК «Ростов»?

Ключевые менеджеры футбольного клуба «Ростов» - инвестор и президент Арташес Арутюнянц, главный тренер Валерий Карпин и спортивный директор Алексей Рыскин – в скором времени покинут свои посты и простятся с командой и болельщиками «желто-синих». Об этом сообщает журналист Metaratings.ru Иван Карпов.

- О причинах и обстоятельствах произошедшего я напишу чуть позже. Но пока все выглядит так, что российский футбол потеряет еще одного мецената, - уточняет он в своем телеграм-канале.

Отметим, что в начале февраля Валерий Карпин подписал новый долгосрочный контракт с ФК «Ростов» сроком на пять лет. Наставник «желто-синих» тогда заявил, что его все устраивает в донской столице, а одной из главных причин, по которой он согласился продолжать тренировать ростовчан, как раз и стал Арташес Арутюнянц.

В свою очередь, президент клуба заявил о безграничном доверии к Валерию Георгиевичу.

- Мы очень рады, что наши желания полностью совпали и Валерий Георгиевич будет с нами. Мы вместе хотим двигаться вперед, развиваться и расти. Георгиевич хорошо справляется с управлением командой, мы единомышленники и дальше будем двигаться вместе. Надеюсь, что этот 5-летний контракт когда-нибудь станет и 10-летним, и 15-летним. Валерий Георгиевич молодой тренер, который прогрессирует с каждым годом, а вместе с ним - команда и клуб. Это тренер, который умеет адаптироваться и работать в разных условиях. Я вижу, что между городом и Георгиевичем есть химия. Он влюблён в Ростов-на-Дону, а Ростов-на-Дону любит его. Я уже говорил, что Карпин — главный тренер «Ростова» надолго, - публично признавался Арутюнянц.

Интересно, что тема ухода Валерия Карпина из ростовской команды поднималась и осенью прошлого года. Тогда причинами разрыва трудовых отношений тренера и клуба назывались денежные неурядицы и слабый менеджмент.

Напомним, что «Ростов» после 27 туров в текущем сезоне российской Премьер-Лиги занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 43 набранных очка.

Валерий Карпин возглавил «Ростов» в декабре 2017 года. Сезон РПЛ 2017/2018 ростовчане завершили на 11-м месте российского первенства. В 2019 году «Ростов» поднялся выше и финишировал в Премьер-лиге на девятой строчке. До «Ростова» Валерий Карпин успел поработать со «Спартаком», «Мальоркой» и «Армавиром».

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