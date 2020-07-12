Холодный воздух из Арктики прогонит прочь ростовскую жару

12 Июль 2020 2020-07-12T15:06:25+03:00

Пойдут дожди, а температура упадет как минимум на десять градусов

Изменить размер текста: A A

Буквально через пару дней жители Ростовской области смогут вздохнуть полной грудью воздухом, который… будет заметно прохладнее, чем сейчас. Об этом нам говорят прогнозы синоптиков, обещающие, что изнурительный зной совсем скоро отступит.

Уже в начале новой недели в донском регионе ожидается заметное похолодание. Его причиной станет идущий с севера холодный арктический фронт, который пронесется через Москву по европейской части России до самого черноморского побережья на юге.

Если сегодня градусники в Ростовской области показывают +35… +38С, то уже ко вторнику в регионе похолодает до +27...+29 С. Кроме того, в этот период метеорологи прогнозируют выпадение атмосферных осадков в виде дождей. Они тоже принесут прохладу.

При этом самый комфортный в плане температуры день прогнозируется в среду, 15 июля, когда в дневное время будет не теплее +26...+28 С, а ночью столбик термометра опустится до +18...+20 С.

Однако уже на выходных воздух снова прогреется +30 С, а дожди заменит солнечная погода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области ожидается сильнейшая жара

Спасатели предупреждают жителей региона об опасности (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU