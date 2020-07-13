13 Июль 2020 2020-07-13T16:58:15+03:00

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Футболист «Ростова» Роман Еременко пропустил матчи из-за последствий коронавируса. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным издания, Еременко перенес болезнь тяжелее остальных игроков донского клуба. Вирус повлиял на состояние легких спортсмена. В связи с этим он пока не может выходить на поле.

Напомним, у игроков «Ростова» выявили коронавирус перед матчем с «Сочи». Тесты оказались положительными у шести игроков, среди которых — Роман Еременко. После возобновления сезона он сыграл лишь 20 минут в матче 26-го тура РПЛ с «Крыльями советов». В других же играх полузащитник не попадал в заявку.

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ИСТОЧНИК KP.RU