В Ростове в автобусах снова начали проверять соблюдение масочного режима

13 Июль 2020 2020-07-13T17:18:03+03:00

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В Ростове-на-Дону в общественном транспорте начали проверять соблюдение масочного режима. Об этом сообщает «Ростовский городской транспорт».

Одна из проверок прошла 10 июля. По результатам рейда полицейские составили два протокола в отношении водителей и восемь — в отношении пассажиров. Сотрудники выявили и другие нарушения.

— У одного из водителей не было дезинфекционного средства для обработки салона в течение дня. Ещё в трёх случаях водители не дезинфицировали салон, — говорится в сообщении.

Напомним, масочный режим действует в Ростовской области с 1 мая. Жителей обязали носить маски в общественных местах, в том числе в автобусах. К нарушителям применяются меры согласно статье 20.6.1 КоАП РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU