Вход на пляж на Соленом озере под Ростовом стал стоить 50 рублей

13 Июль 2020 2020-07-13T17:41:25+03:00

С некоторых жителей плату взимать не будут

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Пляж на Соленом озере под Ростовом стал платным. Об этом сообщается на официальной странице организации, обслуживающей пляж.

Желающим позагорать и искупаться придется заплатить 50 рублей. Для некоторых жителей вход останется бесплатным. Это дети в возрасте до 10 лет, пенсионеры, инвалиды первой и второй групп, участники боевых действий.

Представители организации пояснили, средства пойдут на поддержание порядка на пляже, пользование завезенным песком, навесами, раздевалками, лавочками, детской площадкой.

Ранее стало известно, что платной стала парковка возле места отдыха. Бесплатная стоянка была отменена по распоряжению властей Батайска. Перед въездом на озеро были установлены соответствующие дорожные знаки.

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ИСТОЧНИК KP.RU