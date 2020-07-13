В водоеме в Ростовской области произошла массовая гибель рыбы
В пруду Ростовской области произошла массовая гибель рыбы. Об этом рассказали очевидцы произошедшего.
Жительница области Татьяна рассказала, что приехала на дачу возле Синявского сельского поселения. Вместе с близкими она отправилась на пруд Дачный. Здесь люди обнаружили погибшую рыбу.
— Пришли на пруд, а вся рыба погибла. Есть ли вероятность, что ее отравили?— написала женщина в социальных сетях.
Дончане предположили, что к такому результату могла привести нехватка кислорода. Другие посчитали, что здесь орудовали браконьеры. По мнению жителей, рыбу могли ловить с помощью электроудочек.
Пока неизвестно, что стало причиной происшествия. Фото: соц. сети.
Ранее стало известно, что из-за жары в Ростовской области может массово погибнуть рыба. По словам ученых, к этому может привести кислородное голодание. Каждые пять дней специалисты будут анализировать уровень кислорода в водоемах.
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ИСТОЧНИК KP.RU