2020-07-13T18:40:00+03:00
Общество

В водоеме в Ростовской области произошла массовая гибель рыбы

Ранее ученые предположили, что на Дону рыба может погибнуть из-за кислородного голодания в жару
Михаил Стрижев
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Ранее специалисты сообщили о риске гибели рыбы в жаркий период. Фото: соц. сети.Ранее специалисты сообщили о риске гибели рыбы в жаркий период. Фото: соц. сети.
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В пруду Ростовской области произошла массовая гибель рыбы. Об этом рассказали очевидцы произошедшего.

Жительница области Татьяна рассказала, что приехала на дачу возле Синявского сельского поселения. Вместе с близкими она отправилась на пруд Дачный. Здесь люди обнаружили погибшую рыбу.

— Пришли на пруд, а вся рыба погибла. Есть ли вероятность, что ее отравили?— написала женщина в социальных сетях.

Дончане предположили, что к такому результату могла привести нехватка кислорода. Другие посчитали, что здесь орудовали браконьеры. По мнению жителей, рыбу могли ловить с помощью электроудочек.

Пока неизвестно, что стало причиной происшествия. Фото: соц. сети.

Пока неизвестно, что стало причиной происшествия. Фото: соц. сети.

Ранее стало известно, что из-за жары в Ростовской области может массово погибнуть рыба. По словам ученых, к этому может привести кислородное голодание. Каждые пять дней специалисты будут анализировать уровень кислорода в водоемах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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