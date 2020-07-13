2020-07-13T18:55:10+03:00
Спорт

ФК «Ростов» обеспечил себе место в Лиге Европы

Донская команда поборется за победы с одними из лучших клубов Европы
Дадаян Давид
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Фото: пресс-служба ФК "Ростов"Фото: пресс-служба ФК "Ростов"
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Футбольный клуб "Ростов" после матча 28-го тура РПЛ обеспечил себе место в Лиге Европы. При этом команда Валерия Карпина лишилась шансов на выход в групповой этап Лиги Чемпионов напрямую без квалификаций.

Стоит отметить, что "Ростов" не побеждает уже четвертый матч подряд. В этом сезоне "желто-синим" удалось набрать 44 мачта и занять пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата.

Последнюю встречу дончане провели со счетом 0:0. Футболисты играли с "Оренбургом" на гостевом стадионе. Интересно, что сразу за "Ростовом" идет "Уфа". Однако у команды на семь очков меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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