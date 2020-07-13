ФК «Ростов» обеспечил себе место в Лиге Европы
Футбольный клуб "Ростов" после матча 28-го тура РПЛ обеспечил себе место в Лиге Европы. При этом команда Валерия Карпина лишилась шансов на выход в групповой этап Лиги Чемпионов напрямую без квалификаций.
Стоит отметить, что "Ростов" не побеждает уже четвертый матч подряд. В этом сезоне "желто-синим" удалось набрать 44 мачта и занять пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата.
Последнюю встречу дончане провели со счетом 0:0. Футболисты играли с "Оренбургом" на гостевом стадионе. Интересно, что сразу за "Ростовом" идет "Уфа". Однако у команды на семь очков меньше.
ИСТОЧНИК KP.RU