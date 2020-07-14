При сносе аварийного здания в Ростове рухнула стена жилого дома

14 Июль 2020 2020-07-14T09:13:21+03:00

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В донской столице рабочие проводили снос аварийного здания на Грибоедовском спуске, вследствие которого обрушилась стена одной из квартир жилого дома.

Инцидент произошел в доме № 70. О произошедшем сообщили очевидцы произошедшего.

Портал 1rnd.ru, сообщает, что на прошлой неделе рабочие сносили аварийное здание. Стоит отметить, что оно примыкало к жилому дому. Громкий звук техники привел к тому, что у окна одной из квартир стала обваливаться штукатурка. Жильцы сначала просто попросили строителей быть аккуратнее. После оценки состояния объекта решили все же продолжить снос, а в воскресенье стена обрушилась.

- Теперь квартиру ростовчанки от улицы отделяет только гипсокартон. Но не везде: часть стены обрушилась в квартиру, повредив шкаф-купе. При желании хозяйка может выходить на улицу через эту дыру - ее высота практически соответствует человеческому росту, - говорится в сообщении.

Хозяйке квартиры пообещали вернуть стене надлежащий вид, но сроков выполнения работ они не сообщили.

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СКР начал проверку по факту случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU