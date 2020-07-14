2020-07-14T10:49:04+03:00
Происшествия

На Дону во время ДТП со "скорой" пострадали четыре человека

Водитель авто не справился с управлением и врезался в спецтранспорт
Дадаян Давид
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Автомобили получили серьезные повреждения. Фото: ГИБДДАвтомобили получили серьезные повреждения. Фото: ГИБДД
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В Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи. В результате аварии пострадали четыре человека, включая двух медиков. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

По данным дорожного ведомства, авария случилась рано утром в 4:15. 32-летний водитель за рулем "Форд Эксплорер" двигался по трассе "Волгоград - Каменск". В какой-то момент он решил пойти на обгон, впереди идущей машины.

Когда он начал маневр, потерял управление над авто. В результате иномарку занесло - водитель оказался на встречной полосе, по которой двигалась скорая помощь. Шофер "УАЗа" не успел среагировать, в результате чего произошло столкновение.

Очевидцы вызвали на место экстренные службы города. Вскоре на месте были врачи. Они диагностировали различные травмы у всех, кто находился в автомобилях на момент аварии. Это водитель "Форд" и скорой помощи, а также пассажиры "УАЗа" - женщины 66 лет и 51 года.

В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГИБДД

Фото: ГИБДД

ИСТОЧНИК KP.RU

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