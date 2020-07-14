В Ростове на ликвидацию свалок потратят больше двух миллионов рублей

14 Июль 2020 2020-07-14T10:58:02+03:00

На эти деньги подрядчик уберет мусор на Западном районе города

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В Западном районе Ростова-на-Дону на уборку территории и ликвидацию несанкционированных свалок потратят 2,3 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на сайте "госзакупок".

Согласно техническому заданию, подрядная организация, которая выиграет конкурс, должна будет избавиться от мусора вдоль грунтовой дороги, которая соединяет улицы Доватора и Совхозную. Кроме того, навести порядки нужно будет в микрорайоне Левенцовский.

Также в техническом задания указаны еще несколько адресов, где появились несанкционированные свалки. Это Ткачева 14, Доватора 164 "Б", Курсантов 10 и переулок Фермерский.

Отмечается, что работы должны быть завершены в течение 30 дней. На данный момент идет сбор заявок на участие в конкурсе. 22 июля определится победитель.

ИСТОЧНИК KP.RU