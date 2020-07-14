2020-07-14T12:25:23+03:00
Общество

«Комсомольская правда — Ростов» проведет круглый стол на тему оптимизации маршрутной сети районов донской столицы

На вопросы ответят глава дептранса города Христофор Ермашов и другие эксперты
Поделиться:
На вопросы журналистов о развитии транспортное сети Ростова-на-Дону ответят глава дептранса города Христофор Ермашов и другие приглашенные эксперты.На вопросы журналистов о развитии транспортное сети Ростова-на-Дону ответят глава дептранса города Христофор Ермашов и другие приглашенные эксперты.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Сегодня, 14 июля, в 14:00 в редакции «Комсомольской правды — Ростов» состоится круглый стол, посвященный вопросам оптимизации маршрутной сети двух микрорайонов Ростова-на-Дону — Суворовского и Военведа.

На вопросы журналистов ответят директор департамента транспорта донской столицы Христофор Ермашов, заместитель начальника - заведующий сектором общественного пассажирского транспорта отдела общественного пассажирского транспорта, развития и инновационных технологий администрации Ростова-на-Дону Евгений Романцов.

Кроме того, в числе приглашенных к дискуссии спикеров также заместитель генерального директора МУП МТК «Ростовпассажиртранс» Константин Лашенко и заместитель генерального директора ООО «Автоколонна № 1559» Александр Варич.

Посмотреть онлайн-трансляцию круглого стола можно будет на нашем YouTube-канале.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24