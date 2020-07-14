«Комсомольская правда — Ростов» проведет круглый стол на тему оптимизации маршрутной сети районов донской столицы
Сегодня, 14 июля, в 14:00 в редакции «Комсомольской правды — Ростов» состоится круглый стол, посвященный вопросам оптимизации маршрутной сети двух микрорайонов Ростова-на-Дону — Суворовского и Военведа.
На вопросы журналистов ответят директор департамента транспорта донской столицы Христофор Ермашов, заместитель начальника - заведующий сектором общественного пассажирского транспорта отдела общественного пассажирского транспорта, развития и инновационных технологий администрации Ростова-на-Дону Евгений Романцов.
Кроме того, в числе приглашенных к дискуссии спикеров также заместитель генерального директора МУП МТК «Ростовпассажиртранс» Константин Лашенко и заместитель генерального директора ООО «Автоколонна № 1559» Александр Варич.
Посмотреть онлайн-трансляцию круглого стола можно будет на нашем YouTube-канале.
ИСТОЧНИК KP.RU