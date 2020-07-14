2020-07-14T14:22:42+03:00
Происшествия

Лжебанкир втерся в доверие к мужчине и присвоил 400 тысяч рублей

Рассказываем, как не попасться на ту же удочку
Дадаян Давид
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В отношении подозреваемого возбудили уголовное делоВ отношении подозреваемого возбудили уголовное делоФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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В отдел полиции в городе Шахты обратился местный житель. Мужчина пояснил, что ему позвонил человек, который представился сотрудником одного из банков. Собеседник сказал дончанину, что по его банковской карте происходят сомнительные финансовые операции.

Звонивший был очень убедителен. Он заявил владельцу счета, что таким способом мошенники крадут деньги. После чего лжебанкир предложил обезопасить карту потерпевшего.

- Для этого необходимо назвать все данные: номер карты, а также секретный код из поступившего смс-сообщения, - резюмировал якобы сотрудник банка.

Доверчивый шахтинец выполнил инструкции. После этого с его счета списались все деньги – более 400 тысяч рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело статье «Кража». Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ВАЖНО!

Сотрудники полиции напоминают :

- при поступлении подобных звонков и сообщений ни в коем случае не сообщайте свои персональные данные или данные о картах и счетах.

- при получении сообщений от банков, мобильных операторов о проблемах со счетом, обязательно перезвоните по официальному номеру банка и уточните нужные сведения. Банк никогда не запрашивает подобным образом информацию.

- не совершайте никаких операций по инструкциям звонящего. Все операции для защиты карты сотрудник банка делает сам;

- завершите разговор. Сотрудник банка никогда не попросит данные карты или интернет-банка. В случае проявления подозрительной активности карта просто блокируется, а разблокировать ее владелец может только лично в офисе банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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