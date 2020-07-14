2020-07-14T18:13:21+03:00
Происшествия

"Избил кота до смерти, а после сломал руку маленькой дочке": ростовчанин решил похулиганить под градусом

Выпивший мужчина не смог сдержать порыв агрессии - набросился на домашнего питомца и переломал ему все кости
Дадаян Давид
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После того, как он расправился с котом, начался скандал с супругой.После того, как он расправился с котом, начался скандал с супругой.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Ростове-на-Дону будут судить мужчину, который убил своего кота, а после набросился на маленькую дочку. В результате одна малышка увидела как избивают ее любимого питомца, а другая получила перелом руки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии дознания, обвиняемый находится в состоянии алкогольного опьянения. Не рассчитав количество выпитого, мужчину вдруг охватил приступ агрессии. Первым под руку попался кот. Вскоре он сильно пожалел об этом, ведь когда-то ласковый хозяин резко поменялся в настроении и набросился на бедное животное. Удары сыпались как пулеметная очередь. В результате кот получил множественные переломы и ушибы, от которых позже скончался.

Все это происходило на глазах у его шестилетней дочери. Испуганная девочка с ужасом наблюдала за тем, как ее папа измывается над котом. О ее состоянии ничего не известно, но не трудно догадаться, что ребенок был в шоке.

Сразу после этого начался скандал с супругой. Разъяренный мужчина начал спорить с женой по очередному поводу. В итоге выяснение отношение закончилось тем, что глава семья сломал своей второй, двухлетней дочери руку.

Вскоре об этом узнали в полиции. Правоохранители провели все факты и возбудили на 39-летнего мужчину сразу два уголовных дело. Первое - "Жесткое обращение с животным повлекшее его гибель", второе - "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

- Вину в совершении инкриминируемых деяний обвиняемый не признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавили в надзорном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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