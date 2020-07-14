В донской столице неутерпевший мужчина справил нужду с моста прямо на прохожих

В Ростове мужчина справил нужду на прохожих. Фото: соцсети

В донской столице неизвестный мужчина справил нужду с моста на стоящих под ним людей.

Инцидент произошел вчерашним вечером в районе Ворошиловского моста. Очевидцы в соцсетях сообщили, что молодая парочка прогуливалась по сооружению и в какой-то момент мужчине приспичило в туалет, но он не стал искать подходящее для этого место. Горожанин решил сделать это прямо с моста на стоящих внизу людей.

Он совершенно не обращал внимание на гневные выкрики местных жителей. Мужчина сообщил, что ему "плевать" на то, что кому-то что-то не нравится. Поступок ростовчанина запечатлела на камеру смартфона его подруга, которая все это время находилась рядом и тоже не обращала внимания на на выкрики униженных людей.

Видео, которое сняли очевидцы, было опубликовано в одном из городских пабликов соцсети. Пользователи тут же прокомментировали отвратительный поступок мужчины. В сети ростовчане выразили недовольство произошедшим и тем, что никто из очевидцев инцидента не сообщил в полицию.

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