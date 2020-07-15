Главу Азова выпустили из- под домашнего ареста
Как рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда, градоначальнику Азова Владимиру Ращупкину изменили меру пресечения. Его выпустил из-под домашнего ареста. Теперь чиновник может приступить к работе.
Как сообщала «Комсомольская правда», главу администрации города Азова Ростовской области Владимира Ращупкина задержали 20 мая. Его подозревают в превышении должностных полномочий, связанных с нарушением природоохранного законодательства.
После этого местные активисты встали на защиту мужчины.
Должность руководителя администрации Азова Владимир Ращупкин занимает с 2016 года. Ранее он был исполняющим обязанности, а в 2015 году был назначен заместителем главы администрации города Азова по вопросам промышленности, экономики и инвестициям.
ИСТОЧНИК KP.RU