Главу Азова выпустили из- под домашнего ареста

15 Июль 2020 2020-07-15T11:53:36+03:00

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Как рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда, градоначальнику Азова Владимиру Ращупкину изменили меру пресечения. Его выпустил из-под домашнего ареста. Теперь чиновник может приступить к работе.

Как сообщала «Комсомольская правда», главу администрации города Азова Ростовской области Владимира Ращупкина задержали 20 мая. Его подозревают в превышении должностных полномочий, связанных с нарушением природоохранного законодательства.

После этого местные активисты встали на защиту мужчины.

Должность руководителя администрации Азова Владимир Ращупкин занимает с 2016 года. Ранее он был исполняющим обязанности, а в 2015 году был назначен заместителем главы администрации города Азова по вопросам промышленности, экономики и инвестициям.

ИСТОЧНИК KP.RU