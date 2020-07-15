Международные полеты в аэропорту "Платов" возобновят с 15 июля

15 Июль 2020 2020-07-15T12:45:37+03:00

С сегодняшнего дня самолеты будут летать в страны, с которыми открылось авиасообщение после пандемии

Изменить размер текста: A A

С 15 июля донской аэропорт "Платов" начнет осуществлять международные рейсы. С сегодняшнего дня воздушная гавань принимает и отправляет самолеты в страны, с которыми возобновилось авиасообщение после пандемии коронавируса.

Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова еще 10 июля, эта мера связана со снижением уровня заболеваемости "ковидом" в России. Авиасообщение начнется по принципу взаимности. В первую очередь перелеты будут разрешены в страны, где уровень выявляемости коронавируса составляет не более 40 случаев на 100 тысяч человек.

На данный момент перелеты из "Платова" осуществляются в некоторые страны СНГ и ближнего зарубежья. На сайте воздушной гавани уже появилось расписание международных и внутренних рейсов на летний период. До конца августа можно будет улететь в Армению, Азербайджан, Турцию, Грецию, Кипр и Белоруссию.

ИСТОЧНИК KP.RU