2020-07-15T12:45:37+03:00
Общество

Международные полеты в аэропорту "Платов" возобновят с 15 июля

С сегодняшнего дня самолеты будут летать в страны, с которыми открылось авиасообщение после пандемии
Дадаян Давид
Поделиться:
Комментарии: comments2
Авиасообщение с другими странами начнется по принципу взаимности. Фото: аэропорт "Платов"Авиасообщение с другими странами начнется по принципу взаимности. Фото: аэропорт "Платов"
Изменить размер текста:

С 15 июля донской аэропорт "Платов" начнет осуществлять международные рейсы. С сегодняшнего дня воздушная гавань принимает и отправляет самолеты в страны, с которыми возобновилось авиасообщение после пандемии коронавируса.

Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова еще 10 июля, эта мера связана со снижением уровня заболеваемости "ковидом" в России. Авиасообщение начнется по принципу взаимности. В первую очередь перелеты будут разрешены в страны, где уровень выявляемости коронавируса составляет не более 40 случаев на 100 тысяч человек.

На данный момент перелеты из "Платова" осуществляются в некоторые страны СНГ и ближнего зарубежья. На сайте воздушной гавани уже появилось расписание международных и внутренних рейсов на летний период. До конца августа можно будет улететь в Армению, Азербайджан, Турцию, Грецию, Кипр и Белоруссию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Месть отвергнутого ловеласа: ростовчанин пережил отказ любимой, но «наказал» ее за бессердечие на 40 тысяч рублей
Международные полеты в аэропорту "Платов" возобновят с 15 июля
Власти планируют к 2028 году определить маршруты легкого метро в Ростове
Главу Азова выпустили из- под домашнего ареста
Ростовская звезда Playboy попрощалась с подписчиками из-за проблем с фигурой
Донская прокуратура проверит законность платного входа на Соленом озере
На Дону объявили экстренное предупреждение: ожидается чрезвычайная пожароопасность
В Ростове движение по мосту на Малиновского будут запрещать по ночам
В центре донской столицы таксист протаранил патрульный автомобиль ДПС
В донской столице увеличат количество площадок под ярмарки
Пять новых светофоров появятся на улицах донской столицы
Полыхающую среди ночи иномарку тушили четверо пожарных и две машины
В Ростовской области кассир и бухгалтер школы оказались на скамье подсудимых за мошенничество
"Типичное пьяное быдло": четверо ростовчан под шафе едва не утонули после резкого поворота катера
В донской столице неутерпевший мужчина справил нужду с моста прямо на прохожих
Вывозной борт из США привез в донскую столицу 90 россиян