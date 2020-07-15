2020-07-15T16:30:58+03:00
Общество

На Дону ужесточили масочный режим в магазинах

Покупатели, которые откажутся надеть маску, получат штраф
Дадаян Давид
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Директор департамента потребительного рынка Ирина Теларова. Фото: архив "КП"Директор департамента потребительного рынка Ирина Теларова. Фото: архив "КП"
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Власти Ростовской области решили ужесточить масочный режим в торговых точках. Все дело в том, что многие люди игнорируют эту меру предосторожности, что может спровоцировать распространение коронавируса. Об этом во время брифинга сообщила директор департамента потребительского рынка Ирина Теларова.

Она отметила, что хозяйствующим субъектам уже направили письма, авторы которых подчеркнули необходимость требовать от клиентов соблюдать масочный режим. Если по какой-то причине покупатель откажется от этого, сотрудники торговой точки могут обратиться в полицию. Нарушителю выпишут штраф за несоблюдением правил предосторожности в условиях пандемии.

Однако если магазин не будет сообщать о нарушениях, то административный протокол оформят не только на клиента, но и на саму компанию.

Напомним, что в регионе все еще действует масочный режим. Донские жители должны передвигаться по городу в медицинских масках. Особенно это касается городского транспорта, торговых точек и мест большого скопления людей.

Отметим, что штраф за отсутствие маски составляет от 1 до 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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