2020-07-15T16:50:34+03:00
Общество

Отделение Ростовской областной больницы закрыли на карантин из-за коронавируса

Пока неизвестно, до какого числа продлится карантин
Михаил Стрижев
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В отделении гастроэнтерологии проводятся карантинные мероприятия. Фото: rostov-ob2.ru/В отделении гастроэнтерологии проводятся карантинные мероприятия. Фото: rostov-ob2.ru/
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Отделение гастроэнтерологии Ростовской областной клинической больницы № 2 закрыли на карантин. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

В настоящее время в отделении проводятся карантинные мероприятия, - прокомментировали в штабе.

До какого числа продлится карантин, не уточняется.

Напомним, в Ростовской области за весь период выявили более 11 тысяч случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших достигло 8 451 человека. Жертвами инфекции стали 174 зараженных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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