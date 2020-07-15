2020-07-15T17:47:10+03:00
Общество

В Ростовской области запретили посещать леса

Ограничения вводят из-за высокой пожароопасности
Михаил Стрижев
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В Ростовской области ожидается пожароопасность четвертого и пятого классов.В Ростовской области ожидается пожароопасность четвертого и пятого классов.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Ростовской области из-за пожароопасности запретили посещать леса. Об этом рассказали в региональном правительстве. Ограничения начнут действовать 17 июля.

На территорию лесных участков не допустят автомобили. Ограничения не распространяются на транспорт лесопожарных формирований, пожарных частей оперативных служб, патрульных групп.

Запрет вводят из-за высокой пожароопасности. Ограничения продлятся до 6 августа.

— В случае необходимости режим ограничения может быть продлен, — добавили в правительстве.

Напомним, высокая пожароопасность ожидается в северо-восточных и юго-восточных районах области. Здесь прогнозируют уровень пожарной опасности четвертого и пятого классов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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