В Ростовской области запретили посещать леса
В Ростовской области из-за пожароопасности запретили посещать леса. Об этом рассказали в региональном правительстве. Ограничения начнут действовать 17 июля.
На территорию лесных участков не допустят автомобили. Ограничения не распространяются на транспорт лесопожарных формирований, пожарных частей оперативных служб, патрульных групп.
Запрет вводят из-за высокой пожароопасности. Ограничения продлятся до 6 августа.
— В случае необходимости режим ограничения может быть продлен, — добавили в правительстве.
Напомним, высокая пожароопасность ожидается в северо-восточных и юго-восточных районах области. Здесь прогнозируют уровень пожарной опасности четвертого и пятого классов.
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ИСТОЧНИК KP.RU