2020-07-15T21:40:00+03:00
Общество

Врачи смогли спасти глаз 13-летнему подростку

Ребенку в глаз воткнулся металлический штырь
Виктория Никитина
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Медики спасли глаз подростку из Ростовской областиМедики спасли глаз подростку из Ростовской областиФото: "КП" Архив
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Врачи-офтальмологи из БСМП спасли глаз школьнику из Ростовской области.

13-летний подросток проткнул глаз металлическим штырем. Нанесенная травма нарушила целостность глазного яблока и оболочек. Сначала ребенка привезли в местную больницу, а уже там врачи приняли решение направить пострадавшего в Ростов.

В донской столице ребенку была проведена срочная операция. Медики сработали четко и аккуратно, что позволило сохранить мальчику глаз.

- Уже на следующий день после операции юный пациент смог прочесть верхние строчки таблицы для проверки зрения, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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