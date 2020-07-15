Врачи смогли спасти глаз 13-летнему подростку
Врачи-офтальмологи из БСМП спасли глаз школьнику из Ростовской области.
13-летний подросток проткнул глаз металлическим штырем. Нанесенная травма нарушила целостность глазного яблока и оболочек. Сначала ребенка привезли в местную больницу, а уже там врачи приняли решение направить пострадавшего в Ростов.
В донской столице ребенку была проведена срочная операция. Медики сработали четко и аккуратно, что позволило сохранить мальчику глаз.
- Уже на следующий день после операции юный пациент смог прочесть верхние строчки таблицы для проверки зрения, - сообщили в пресс-службе городской администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU