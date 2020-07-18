Тренера «Ростова» Валерия Карпина оштрафовали на 100 тысяч за критику чемпионата России
Главного тренера «Ростова» Валерия Карпина обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Такое решение было принято на заседании комитета по этике Российского футбольного союза.
Напомним, Карпин откровенно высказался о наболевшем после матча «Ростов» – «Оренбург». Он жестко раскритиковал чемпионат России, назвав его ненормальным.
– Процитирую Анатолия Бышовца. «Нет предела человеческой мерзости!» Мерзости и подлости. Все это применимо к нашему чемпионату. Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас «Роспотребнадзор» чемпионат России. Это ненормальный чемпионат России, – высказался наставник желто-синих.
Комитет посчитал, что своими высказываниями Карпин нарушил регламент РФС по этике. Ему назначили штраф в размере 100 тысяч рублей. Зампредседателя комитета Владимир Пильгуй считает, что слова тренера затронули репутацию РПЛ.
– Принято решение оштрафовать Валерия Карпина, учитывая некорректное высказывание в СМИ, затрагивающее репутацию Российской Премьер-лиги. Также ему вынесено замечание, впредь выбирать выражения, которые не могли бы трактоваться в двояком смысле, – пояснил Пильгуй.
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ИСТОЧНИК KP.RU