Тренера «Ростова» Валерия Карпина оштрафовали на 100 тысяч за критику чемпионата России

18 Июль 2020 2020-07-18T12:17:39+03:00

В РФС посчитали, что Валерий Карпин нарушил регламент по этике. Фото: ФК «Ростов».

По мнению комитета по этике, высказывания затронули репутацию Российской Премьер-лиги

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Главного тренера «Ростова» Валерия Карпина обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Такое решение было принято на заседании комитета по этике Российского футбольного союза.

Напомним, Карпин откровенно высказался о наболевшем после матча «Ростов» – «Оренбург». Он жестко раскритиковал чемпионат России, назвав его ненормальным.

– Процитирую Анатолия Бышовца. «Нет предела человеческой мерзости!» Мерзости и подлости. Все это применимо к нашему чемпионату. Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас «Роспотребнадзор» чемпионат России. Это ненормальный чемпионат России, – высказался наставник желто-синих.

Комитет посчитал, что своими высказываниями Карпин нарушил регламент РФС по этике. Ему назначили штраф в размере 100 тысяч рублей. Зампредседателя комитета Владимир Пильгуй считает, что слова тренера затронули репутацию РПЛ.

– Принято решение оштрафовать Валерия Карпина, учитывая некорректное высказывание в СМИ, затрагивающее репутацию Российской Премьер-лиги. Также ему вынесено замечание, впредь выбирать выражения, которые не могли бы трактоваться в двояком смысле, – пояснил Пильгуй.

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ИСТОЧНИК KP.RU