2020-07-13T19:03:05+03:00
Спорт

Комитет по этике РФС рассмотрит высказывания Валерия Карпина о «пределе человеческой мерзости»

«Разбор полетов» будет и за жест гендиректора «Локомотива»
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Гневной тираде Валерия Карпина будет дана оценка со стороны комитета по этике РФС. Фото: ФК "Ростов"Гневной тираде Валерия Карпина будет дана оценка со стороны комитета по этике РФС. Фото: ФК "Ростов"
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Комитет по этике РФС изучит эмоциональные высказывания главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, который жестко раскритиковал руководство Премьер-лиги за проведение турнира после паузы, связанной с пандемией коронавируса.

Как сообщила служба коммуникаций РФС, словам наставника дончан будет дана компетентная оценка. Возможно, она повлечет за собой дисциплинарное взыскание.

Напомним, что тренер «желто-синих» после матча 28-го тура чемпионата с «Оренбургом» максимально откровенно высказался о наболевшем, попутно цитируя Анатолия Бышовца и делая любопытные экскурсы в историю российского футбола.

- Вы сами все видели. Мы хотели выиграть. Но для того, чтобы вскрывать такую оборону, нужна свежесть. Понятно, что у нашей команды сейчас нет ни того, ни другого. Двигаемся дальше. Процитирую Анатолия Бышовца. «Нет предела человеческой мерзости!» Мерзости и подлости. Все это применимо к нашему чемпионату. Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас «Роспотребнадзор» чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться... Кто скрыл, а кто не скрыл больных... Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли... Это ненормальный чемпионат России. И во всем мире об этом говорят, - жестко сказал Валерий Карпин.

Помимо этого, комитет по этике РФС также рассмотрит неприличный жест генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе, который после матча 28-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1) показал болельщику средний палец.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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