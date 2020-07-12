«Нет предела человеческой мерзости!»: Карпин словесно уничтожил чемпионат России по футболу

Наставник «Ростова» Валерий Карпин не смог сдержать своих эмоций после невыразительной игры с аутсайдером «Оренбургом» (0:0), занимающим последнее 16-ое место в чемпионате страны, и подверг жесточайшей критике руководство Премьер-лиги.

Сначала тренер отозвался об игре в относительно нейтральном тоне. Он признал, что его футболистам не хватило физических сил и остроумных решений на поле.

- Да, 90 минут атаковали, но не хватило свежести мыслей и ног, - отметил Карпин в эфире YouTube-канала РПЛ.

Но затем специалист перестал скрывать свои истинные эмоции и максимально откровенно высказался о наболевшем, попутно цитируя Анатолия Бышовца и делая экскурсы в историю отечественного футбола.

- Вы сами все видели. Мы хотели выиграть. Но для того, чтобы вскрывать такую оборону, нужна свежесть. Понятно, что у нашей команды сейчас нет ни того, ни другого. Двигаемся дальше. Процитирую Анатолия Бышовца. «Нет предела человеческой мерзости!» Мерзости и подлости. Все это применимо к нашему чемпионату. Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас «Роспотребнадзор» чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, тот и в выигрыше, а кто не смог договориться... Кто скрыл, а кто не скрыл больных... Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли... Это ненормальный чемпионат России. И во всем мире об этом говорят, - жестко сказал Карпин.

Напомним, что после паузы в чемпионате «Ростову» пришлось несладко. Перед игрой с «Сочи» у шести игроков основного состава обнаружили коронавирус, поэтому на матч с южанами отправилась отозванная с каникул молодежка из академии клуба. Что было дальше – знает вся страна. Сокрушительное поражение с рекордным счетом 10:1, вратарские сейвы юного голкипера «желто-синих» Дениса Попова, потрясшие мировых экспертов. После завершения предписанной изоляции «Ростов» сумел победить «Арсенал» — 2:1, но затем сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1) и «Крыльями Советов» (0:0), а после бесславно уступил «Уфе» (1:2). Теперь – бледная ничья с «Оренбургом».

Что касается «Оренбурга», то этот клуб из-за вспышки коронавируса тоже не смог провести домашние матчи с «Краснодаром» и «Уралом» и ему записали поражения.

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