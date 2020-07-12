2020-07-12T22:47:50+03:00
Спорт

Валерий Карпин о матче с «Оренбургом»: «Нам не хватило свежести мыслей и ног»

Главный тренер «Ростова» прокомментировал выездную игру
Юрий ПОЗДНЯК
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Валерий Карпин похвалил своих подопечных за усердие, но признал, что футболистам "Ростова" элементарно не хватило сил, чтобы обыграть аутсайдера. Фото: ФК "Ростов"Валерий Карпин похвалил своих подопечных за усердие, но признал, что футболистам "Ростова" элементарно не хватило сил, чтобы обыграть аутсайдера. Фото: ФК "Ростов"
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Наставник «желто-синих» Валерий Карпин объяснил, почему футболисты «Ростова» не смогли обыграть записного аутсайдера «Оренбурга» на выезде. Напомним, что игра 28-го тура российской Премьер-лиги состоялась сегодня, 12 июля, и завершилась нулевой ничьей.

По мнению тренера, «желто-синим» нельзя было отказать в мотивации, настрое на матч и желании поразить ворота соперников. Однако забить гол ростовским футболистам помешали физические кондиции, которые находятся в неидеальном состоянии после паузы в чемпионате. Экстренное восстановление здесь не получится, уверен Карпин.

- Да, 90 минут атаковали, но не хватило свежести мыслей и ног, - кратко прокомментировал Валерий Георгиевич итоги состоявшегося матча с «Оренбургом».

После этой выездной игры «Ростов» занимает промежуточное пятое место в турнирной таблице. Следующую встречу дончане проведут в гостях против казанского «Рубина». Игра 29-го тура чемпионата Росси состоится 16 июля, в 18:00 по московскому времени.

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Источник сообщает, что ключевые менеджеры футбольного клуба «Ростов» - инвестор и президент Арташес Арутюнянц, главный тренер Валерий Карпин и спортивный директор Алексей Рыскин – в скором времени покинут свои посты и простятся с командой и болельщиками «желто-синих». Неужели это конец ростовской сказки? (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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