Валерий Карпин о матче с «Оренбургом»: «Нам не хватило свежести мыслей и ног»

Наставник «желто-синих» Валерий Карпин объяснил, почему футболисты «Ростова» не смогли обыграть записного аутсайдера «Оренбурга» на выезде. Напомним, что игра 28-го тура российской Премьер-лиги состоялась сегодня, 12 июля, и завершилась нулевой ничьей.

По мнению тренера, «желто-синим» нельзя было отказать в мотивации, настрое на матч и желании поразить ворота соперников. Однако забить гол ростовским футболистам помешали физические кондиции, которые находятся в неидеальном состоянии после паузы в чемпионате. Экстренное восстановление здесь не получится, уверен Карпин.

- Да, 90 минут атаковали, но не хватило свежести мыслей и ног, - кратко прокомментировал Валерий Георгиевич итоги состоявшегося матча с «Оренбургом».

После этой выездной игры «Ростов» занимает промежуточное пятое место в турнирной таблице. Следующую встречу дончане проведут в гостях против казанского «Рубина». Игра 29-го тура чемпионата Росси состоится 16 июля, в 18:00 по московскому времени.

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