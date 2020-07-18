2020-07-18T13:18:33+03:00
Общество

В Ростове машину смыло под мост потоком дождевой воды

После ливня автомобиль обнаружили в канаве
Михаил Стрижев
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После ливня автомобиль обнаружили в канаве. Фото: соцсети.После ливня автомобиль обнаружили в канаве. Фото: соцсети.
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В Ростове-на-Дону машину из-за ливня смыло под мост. Инцидент произошел 17 июля в СНТ Садовод-Любитель. О последствиях дождя жители продолжают рассказывать в социальных сетях.

По словам очевидцев, владелец авто долго не мог найти свой транспорт после ливня. Спустя некоторое время машину обнаружили мостом. Оказалось, что поток осадков был настолько мощным, что затянул транспорт в канаву.

Напомним, ливень обрушился на Ростов 17 июля. Всего за несколько часов донскую столицу сильно затопило. В зону подтопления попали дома, школы, детские сады, тротуары и дороги. Десятки грузовых и легковых автомобилей почти полностью погрузились под воду.

В администрации города сообщили, что объем выпавших осадков едва не приблизился к критической отметки. В мэрии говорят, что в такой ситуации, ливневки не могут справиться с потоками воды.

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Объем выпавших осадков едва не достиг критической отметки

Сильный ливень в Ростове-на-Дону привел к подтоплениям в разных частях города. В мэрии назвали причины произошедшего. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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