2020-07-18T17:12:31+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону и Батайске освободили от воды подтопленные улицы и дома

Всего спасатели откачали 8 300 м3 воды
Михаил Стрижев
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Сотрудники эвакуировали 132 автомобиля и переправили на лодках 210 жителей.Сотрудники эвакуировали 132 автомобиля и переправили на лодках 210 жителей.Фото: Дадаян Давид
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В Ростове-на-Дону и Батайске освободили от воды подтопленные территории. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Напомним, в городах произошел потоп из-за сильного ливня. Последствия непогоды спасатели устраняли около суток. Они откачивали воду с придомовых территорий, привокзальной площади и железнодорожных путей. Сотрудники эвакуировали 132 автомобиля и переправили на лодках 210 жителей.

– Всего было откачано 8 500 м3 воды. Для ликвидации последствий привлекались 1 683 человека, 278 единиц техники, – рассказали в донском ГУ МЧС.

Напомним в результате потопа пострадали Железнодорожный, Советский и Ленинский районы. Кроме частных домов и улиц водой затопило социальные объекты, в том числе 36 школ и детских садов. В одних зданиях оказалась затоплена крыша, в других – подвал.

Ранее в администрации Ростова сообщили, что объем выпавших осадков едва не достиг критической отметки. Так, всего за несколько часов выпало 26 мл воды. При показателе 30 мл. на территории могут объявить режим чрезвычайной ситуации.

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В Ростове-на-Дону из-за ливня затопило 36 социальных объектов – школ и детских садов.(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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