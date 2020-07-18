Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян будет выступать за сборную Армении
Полузащитник ФК «Ростов» Хорен Байрамян принял решение выступать за сборную Армении. Об этом сообщает Sport24.
По данным издания, выбор футболиста поддержал тренер «желто-синих» Валерий Карпин. При этом Байрамян не будет считаться легионером в чемпионате России.
Хорен Байрамян родился в Армении. Он окончил Ростовское областное училище олимпийского резерва. После этого Байрамян присоединился к молодежке «Ростова». В 2011 году он начал играть за основной состав клуба. В разные годы выступал в аренде «Ротора», «Волгаря» и «Рубина». В 2019 Байрамян снова начал выступать в составе «желто-синих».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тренера «Ростова» Валерия Карпина оштрафовали на 100 тысяч за критику чемпионата России
По мнению комитета по этике, высказывания затронули репутацию Российской Премьер-лиги
Главного тренера «Ростова» Валерия Карпина обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU