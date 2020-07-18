2020-07-18T18:03:20+03:00
Общество

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян будет выступать за сборную Армении

Футболиста не будут считать легионером в чемпионате России
Михаил Стрижев
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Байрамян не будет считаться легионером в чемпионате России. Фото: ФК «Ростов».Байрамян не будет считаться легионером в чемпионате России. Фото: ФК «Ростов».
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Полузащитник ФК «Ростов» Хорен Байрамян принял решение выступать за сборную Армении. Об этом сообщает Sport24.

По данным издания, выбор футболиста поддержал тренер «желто-синих» Валерий Карпин. При этом Байрамян не будет считаться легионером в чемпионате России.

Хорен Байрамян родился в Армении. Он окончил Ростовское областное училище олимпийского резерва. После этого Байрамян присоединился к молодежке «Ростова». В 2011 году он начал играть за основной состав клуба. В разные годы выступал в аренде «Ротора», «Волгаря» и «Рубина». В 2019 Байрамян снова начал выступать в составе «желто-синих».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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