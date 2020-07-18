2020-07-18T19:11:04+03:00
Общество

В Ростове после ливня к берегу Темерника прибило горы мусора

Территория оказалась завалена отходами
Михаил Стрижев
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Некоторые ростовчане посчитали такое «очищение» реки положительным последствием ливня. Фото: vk.com/rostovnadonuНекоторые ростовчане посчитали такое «очищение» реки положительным последствием ливня. Фото: vk.com/rostovnadonu
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В Ростове из-за ливня к берегу Темерника прибило горы мусора. Такая картина открылась жителям в Северном районе.

Очевидцы рассказали, что после непогоды берег реки оказался полностью загрязнен. Вероятно, мусор вынесло из воды из-за сильного дождя.

– Темерник вернул людям тонны мусора, которые они в него выбрасывали, – написал ростовчанин в соцсетях.

Многие посчитали такое своеобразное очищение Темерника одним из хороших последствий ливня. Главное, отмечают люди, чтобы мусор убрали, а не выбросили обратно в водоем.

Напомним, мощный ливень обрушился на Ростов 17 июля. В результате затопило улицы и здания города. Под водой оказались десятки грузовых и легковых автомобилей. Почти сутки спасатели ликвидировали последствия погодного апокалипсиса. В результате было откачано 8 300 м3 воды

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ИСТОЧНИК KP.RU

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