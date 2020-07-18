В Ростове после ливня к берегу Темерника прибило горы мусора
В Ростове из-за ливня к берегу Темерника прибило горы мусора. Такая картина открылась жителям в Северном районе.
Очевидцы рассказали, что после непогоды берег реки оказался полностью загрязнен. Вероятно, мусор вынесло из воды из-за сильного дождя.
– Темерник вернул людям тонны мусора, которые они в него выбрасывали, – написал ростовчанин в соцсетях.
Многие посчитали такое своеобразное очищение Темерника одним из хороших последствий ливня. Главное, отмечают люди, чтобы мусор убрали, а не выбросили обратно в водоем.
Напомним, мощный ливень обрушился на Ростов 17 июля. В результате затопило улицы и здания города. Под водой оказались десятки грузовых и легковых автомобилей. Почти сутки спасатели ликвидировали последствия погодного апокалипсиса. В результате было откачано 8 300 м3 воды
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ИСТОЧНИК KP.RU