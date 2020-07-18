2020-07-18T20:12:42+03:00
Общество

В Ростове ливень разрушил склон в мемориальном комплексе в Змиевской балке

Грунт вымыло на близлежащую территорию
Михаил Стрижев
Поделиться:
Мрамор придется очищать от грунта вручную. Фото: администрация Ростова-на-Дону.Мрамор придется очищать от грунта вручную. Фото: администрация Ростова-на-Дону.
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону ливень разрушил склон в мемориальном комплексе в Змиевской балке. Об этом сообщили в администрации города.

Поток воды смыл часть склона, расположенного напротив мемориала «Памяти жертв фашизма». Осадки размыли грунт и унесли часть бордюра. Грунт в итоге вымыло на близлежащую территорию.

В настоящее время место огорожено. Работы в комплексе начнутся, когда подсохнет земля. Грунт с плитки уберут с помощью мини-погрузчика. Мрамор же придется очищать вручную. Смытую часть склона собираются досыпать.

– Планируется установить бордюры большей высоты, чтобы не допустить повторения этой ситуации, – говорится в сообщении мэрии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С этим не справится ни одна ливневка: власти назвали причины потопа в Ростове-на-Дону

Объем выпавших осадков едва не достиг критической отметки

Сильный ливень в Ростове-на-Дону привел к подтоплениям в разных частях города. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове парень едва не парализовал движение танцами посреди трассы
Со следующей недели изменится расписание электрички Ростов – Таганрог
Ростовчанка Анастасия Костенко похвасталась, что полностью привела себя в форму после вторых родов
В Ростове ливень разрушил склон в мемориальном комплексе в Змиевской балке
В Ростове после ливня к берегу Темерника прибило горы мусора
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян будет выступать за сборную Армении
В Ростове в нескольких районах и садовых товариществах отключат холодную воду
В Ростове-на-Дону и Батайске освободили от воды подтопленные улицы и дома
Танцы на теплоходе и казачьи песни: Полина Диброва с размахом отпраздновала день рождения в Ростовской области
В Ростове машину смыло под мост потоком дождевой воды
Тренера «Ростова» Валерия Карпина оштрафовали на 100 тысяч за критику чемпионата России
В Таганроге направили на принудительное лечение педофила, наругавшегося над девочкой в школьном туалете
В Ростове из-за ливня затопило 36 школ и детских садов
В Ростове уснувший за рулем таксист протаранил патрульные машины
В донской столице начальника судебных приставов признали виновным во взяточничестве
В донской столице ливень парализовал движение электротранспорта
Василий Голубев распорядился как можно быстрее устранить последствия стихии
Спасатели откачивают воду с ростовских улиц
Чтобы попасть с вокзала домой, люди в Ростове-на-Дону садились в надувную лодку
Ищите квартиру в новостройке Ростова? Тогда вам на тур с «Комсомольской правдой»
«Вот это жесть»: территорию около вокзала в Ростове-на-Дону не узнать после ливня
В Ростове на вокзале затопило железнодорожные пути
В Ростове из-за ливня размыло Текучевский мост