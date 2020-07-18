В Ростове ливень разрушил склон в мемориальном комплексе в Змиевской балке
В Ростове-на-Дону ливень разрушил склон в мемориальном комплексе в Змиевской балке. Об этом сообщили в администрации города.
Поток воды смыл часть склона, расположенного напротив мемориала «Памяти жертв фашизма». Осадки размыли грунт и унесли часть бордюра. Грунт в итоге вымыло на близлежащую территорию.
В настоящее время место огорожено. Работы в комплексе начнутся, когда подсохнет земля. Грунт с плитки уберут с помощью мини-погрузчика. Мрамор же придется очищать вручную. Смытую часть склона собираются досыпать.
– Планируется установить бордюры большей высоты, чтобы не допустить повторения этой ситуации, – говорится в сообщении мэрии.
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ИСТОЧНИК KP.RU