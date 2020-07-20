В Ростов по Дону прибыл первый в этом году туристический теплоход

20 Июль 2020 2020-07-20T15:26:54+03:00

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В Ростов-на-Дону прибыл первый в этом году теплоход с туристами. Судно по Дону следует из Самары до Астрахани, а затем возьмет обратный курс. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Известно, что теплоход назван «Сергей Кучкин». Сейчас он сделал остановку в станице Старочеркасской. Для туристов, находившихся на борту, подготовили трансфер до южной столицы. Далее судно причалило к берегу станицы Романовской, а после поплыл далее по запланированному маршруту.

Стоит отметить, что подобные круизы должны были начаться, как обычно, весной. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Между тем, возобновления подобных путешествий представляешь большой значимость для Ростовской области. Это легко объяснить, ведь туристическая отрасль – одна из наиболее пострадавших из-за ковида. В настоящее время ситуация стала меняться в лучшую сторону.

ИСТОЧНИК KP.RU