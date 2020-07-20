В Таганроге прямо на улице застрелили парня

20 Июль 2020 2020-07-20T16:59:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Таганроге Ростовской области накануне произошло жестокое преступление. Прямо по среди улицы застрелили молодого парня. Факт подтвердили в региональном МВД.

Как пишут ростовские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, все произошло накануне на одной из улиц Таганрога. К молодому человеку неизвестный подошел сзади и произвел два выстрела из оружия.

В результате горожанин оказался на земле, истекая кровью. Тело обнаружил его приятель, который на некоторые время отошел. На место сразу прибыли врачи скорой помощи. Медикам ничего не оставалось, кроме как констатировать смерть.

На данный момент дело расследует следственный комитет Ростовской области. Правоохранителям предстоит выяснить все детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU