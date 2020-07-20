Казаки пообещали помочь в восстановлении мемориала на Змиевской балке

20 Июль 2020 2020-07-20T19:29:04+03:00

На восстановление понадобится около пяти дней

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В донской столице казаки окажут помощь в восстановлении мемориала "Памяти жертв фашизма" в Змиевской балке.

Работы уже начались еще в воскресенье. Напомним, мемориал пострадал после прошедшего недавно в Ростове ливня. Для полного его восстановления понадобится около пяти дней. В городской администрации сообщили, что помощь в восстановлении оказывает городское казачье общество.

- Потоками воды смыло грунт шириной 43 метра, длиной 14 метров, глубиной 2,5 метра (приблизительно 80 кубометров земли). Осевший грунт вымыло на надгробье, пешеходную зону "дороги скорби" и на посадки можжевельника, - говорится в сообщении.

Чтобы избежать подобного рода происшествий в будущем, принято решение установить вдоль склона от дороги бордюр протяженностью в 450 метров.

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Это событие приурочено к 69-й годовщине первого освобождения Ростова от фашистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU