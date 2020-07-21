2020-07-21T12:35:37+03:00
Общество

Массовый сброс стройотходов вновь зафиксирован в Ростове-на-Дону

Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
В Советском районе Ростова-на-Дону неизвестные сбрасывали мешки со строительными отходами в контейнеры горожан. Фото: пресс-служба "Чистый город"В Советском районе Ростова-на-Дону неизвестные сбрасывали мешки со строительными отходами в контейнеры горожан. Фото: пресс-служба "Чистый город"
Изменить размер текста:

В Советском районе Ростова-на-Дону неизвестные сбрасывали мешки со строительными отходами в контейнеры горожан.

Эконарушение зафиксировал на камеру телефона житель одного из домов и направил материалы через соцсети регоператору ГК «Чистый город».

На видео хорошо видно, что стройотходы к контейнерам по улице Содружества 82/1 привезли на газели. Мульду, которая рассчитана на несколько домов, заполнили мешками до отказа буквально за считанные минуты.

- Ростовчанин зафиксировал и момент выгрузки отходов нарушителями, и номер спецтранспорта. Эти данные позволят найти злоумышленников и привлечь их к административной ответственности. Материалы уже переданы в администрацию Советского района для установления собственника транспортного средства, - подчеркивает руководитель экоконтроля ГК «Чистый город» Кирилл Заболотских.

Строительные отходы не относятся к ТКО. Их утилизация производится по отдельному договору и специализированными компаниями, имеющими соответствующую лицензию.

Регоператор призывает ростовчан внимательнее подходить к выбору организации для вывоза строительных отходов, чтобы не стать жертвой «серых» перевозчиков. Ведь в лучшем случае остатки ремонта могут оказаться на соседней контейнерной площадке, а в худшем – в ближайшей лесополосе.

Напомним, регоператор присоединился к всероссийской экоакции #чистодлясебя. Для того чтобы принять в ней участие необходимо зафиксировать и опубликовать фото-, видео- факт эконарушения на своей страничке в Инстаграм с хэштегом #чистодлясебя, а также направить эти материалы на электронную почту ГК «Чистый город» info-rostov@clean-rf.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Скончался начальник противопожарной службы Ростовской области
Экс-главу пресс-службы администрации донской столицы будут судить в Ростове
Мария Лиман показал плоский живот и напомнила о контрацепции
Массовый сброс стройотходов вновь зафиксирован в Ростове-на-Дону
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
Новый поезд в Крым будет делать транзитную остановку в Ростове
Его дело – табак! Ростовчанин открыл в гараже завод по изготовлению сигарет
В Ростове водитель устроил стрельбу из пистолета, находясь в пробке
Ростовчане потребовали вернуть на дороги автобусы №58
Чрезвычайная пожароопасность снова ожидается в донской столице
Короткое замыкание кулера с водой едва не обернулось пожаром в ростовском следственном комитете
Морг при БСМП перевыполнил госзадание вдвое
В Ростове-на-Дону увеличат коллектор на Малиновского, чтобы избежать подтоплений
Казаки пообещали помочь в восстановлении мемориала на Змиевской балке
Пострадавшего при нападении экс-директора «Ростсельмаша» перевели в областную больницу