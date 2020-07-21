Массовый сброс стройотходов вновь зафиксирован в Ростове-на-Дону

21 Июль 2020 2020-07-21T12:35:37+03:00

В Советском районе Ростова-на-Дону неизвестные сбрасывали мешки со строительными отходами в контейнеры горожан. Фото: пресс-служба "Чистый город"

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В Советском районе Ростова-на-Дону неизвестные сбрасывали мешки со строительными отходами в контейнеры горожан.

Эконарушение зафиксировал на камеру телефона житель одного из домов и направил материалы через соцсети регоператору ГК «Чистый город».

На видео хорошо видно, что стройотходы к контейнерам по улице Содружества 82/1 привезли на газели. Мульду, которая рассчитана на несколько домов, заполнили мешками до отказа буквально за считанные минуты.

- Ростовчанин зафиксировал и момент выгрузки отходов нарушителями, и номер спецтранспорта. Эти данные позволят найти злоумышленников и привлечь их к административной ответственности. Материалы уже переданы в администрацию Советского района для установления собственника транспортного средства, - подчеркивает руководитель экоконтроля ГК «Чистый город» Кирилл Заболотских.

Строительные отходы не относятся к ТКО. Их утилизация производится по отдельному договору и специализированными компаниями, имеющими соответствующую лицензию.

Регоператор призывает ростовчан внимательнее подходить к выбору организации для вывоза строительных отходов, чтобы не стать жертвой «серых» перевозчиков. Ведь в лучшем случае остатки ремонта могут оказаться на соседней контейнерной площадке, а в худшем – в ближайшей лесополосе.

Напомним, регоператор присоединился к всероссийской экоакции #чистодлясебя. Для того чтобы принять в ней участие необходимо зафиксировать и опубликовать фото-, видео- факт эконарушения на своей страничке в Инстаграм с хэштегом #чистодлясебя, а также направить эти материалы на электронную почту ГК «Чистый город» info-rostov@clean-rf.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU