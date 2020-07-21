Массовый сброс стройотходов вновь зафиксирован в Ростове-на-Дону
В Советском районе Ростова-на-Дону неизвестные сбрасывали мешки со строительными отходами в контейнеры горожан.
Эконарушение зафиксировал на камеру телефона житель одного из домов и направил материалы через соцсети регоператору ГК «Чистый город».
На видео хорошо видно, что стройотходы к контейнерам по улице Содружества 82/1 привезли на газели. Мульду, которая рассчитана на несколько домов, заполнили мешками до отказа буквально за считанные минуты.
- Ростовчанин зафиксировал и момент выгрузки отходов нарушителями, и номер спецтранспорта. Эти данные позволят найти злоумышленников и привлечь их к административной ответственности. Материалы уже переданы в администрацию Советского района для установления собственника транспортного средства, - подчеркивает руководитель экоконтроля ГК «Чистый город» Кирилл Заболотских.
Строительные отходы не относятся к ТКО. Их утилизация производится по отдельному договору и специализированными компаниями, имеющими соответствующую лицензию.
Регоператор призывает ростовчан внимательнее подходить к выбору организации для вывоза строительных отходов, чтобы не стать жертвой «серых» перевозчиков. Ведь в лучшем случае остатки ремонта могут оказаться на соседней контейнерной площадке, а в худшем – в ближайшей лесополосе.
Напомним, регоператор присоединился к всероссийской экоакции #чистодлясебя. Для того чтобы принять в ней участие необходимо зафиксировать и опубликовать фото-, видео- факт эконарушения на своей страничке в Инстаграм с хэштегом #чистодлясебя, а также направить эти материалы на электронную почту ГК «Чистый город» info-rostov@clean-rf.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU