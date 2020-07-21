Стало известно, как будет работать интерактивный фонтан в парке «Левобережный»

21 Июль 2020 2020-07-21T17:24:22+03:00

Ограничения связаны с программированием арт-объекта, чтобы каждый мог им управлять. Фото: администрация Ростова

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Власти Ростова-на-Дону опубликовали расписания работы светомузыкального фонтана в парке «Левобережный». Его торжественно открыли на прошлой неделе. Теперь стало известно по каким дням и в какое время жители смогут полюбоваться красотой необычного объекта.

По официальной информации, до 1 августа фонтан будет работать с ограничениями. Об этом сообщил глава ростовской администрации Алексей Логвиненко. До конца июля запланирован тестовый режим эксплуатации, чтобы выявить недостатки, если они есть.

- Прежде чем запустить фонтан, специалисты убедились в его полной надежности. Тестовый режим работы фонтана обусловлен техническими настройками, - прокомментировал Алексей Логвиненко.

Как сказано на сайте мэрии, уже с августа фонтан будет работать каждый день. С понедельника по четверг арт-объект покажет шоу с 12:00 до 17:00, далее перерыв, а после с 19:00 до 22:30.

С пятницы по воскресенье – с 12:00 до 17:00, после два часа перерыв и снова с 19:00 до 21:00. На этом представление выходного дня не закончится, ведь уже с 21:00 начнется светомузыкальное шоу, которое продлиться до 23:00.

Обратим внимание, что фонтан оснащен водным 3D-экраном и обладает уникальными возможностями. В его арсенале 286 струи, поднимающиеся на высоту до 10 метров. Кроме того, его оборудовали специальной установкой, которая позволяет проецировать любое изображение прямо на воду. В нем запрограммировано 15 музыкальных композиций и 15 разных режимов. С помощью интерактивной системы зритель сможет управлять водными и цветовыми эффектами.

Светомузыкальный фонтан в Левобережном парке 8.7.2020 Ростов-на-Дону Главный.

ИСТОЧНИК KP.RU