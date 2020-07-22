Донской регион борется в конкурсе лучших экопроектов страны

22 Июль 2020 2020-07-22T11:20:51+03:00

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В России стартовал уникальный конкурс, направленный на создание туристических объектов и развитие экотуризма в России. Ростовская область, которая по праву может гордиться своей историей и природой, также представила на нем свои проекты.

От нашего региона на конкурс выдвинули два природных объекта: ботанический сад федерального значения - Ботанический сад ЮФУ и природный парк “Донской”, которые входят в туристско-рекреационный кластер “Нижний Дон”.

Меньше чем через неделю определятся 30 лучших проектов.

Мы уверены, что наш ботанический сад с его уникальной для донской степной зоны коллекцией растений достоин стать важной точкой притяжения для жителей и гостей Ростовской области. Отметим, площадь сада - более 200 га, на его территории в открытом грунте и оранжереях растут около 6,5 тыс. видов деревьев, кустарников и трав. Также здесь находится минеральный источник им. преподобного Серафима Саровского. Ботсад входит в 300 лучших садов всего мира.

Кластер “Нижний Дон” - это грандиозная территория протяженностью от аэропорта “Платов" до Александровского или Атаманского леса. В него входят и линейный парк Темерник, пойма и дельта реки Дон.

Природный парк “Донской” находится на территории Азовского, Неклиновского и Мясниковского районов. Парк создали в 2005 году. Его площадь - 39,5 га.

Сейчас на сайте конкурса идёт народное голосование за проекты в сфере экотуризма. Поддержите наш регион!

Для того, чтобы объекты появились в нашей области, необходимо сделать следующее:

1. зайти на сайт https://priroda.life/

2. зарегистрироваться или войти через аккаунт любой социальной сети

3. войти в раздел "География"

4. найти в списке Ростовскую область

5. выбрать: Особо охраняемая природная территория "Ботанический сад Южного федерального университета", проект: «ТРК «Нижний Дон»

5. нажать на сердечко

ИСТОЧНИК KP.RU