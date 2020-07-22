Эксперт предсказал победу "Ростова" над "Зенитом"
Сегодня, 22 июля, пройдет матч между "Ростовом" и лидером РПЛ - питерским "Зенитом". Игра обещает быть насыщенной и непредсказуемой. Все дело в том, что северянам не нужна победа, ведь они уже обеспечили себе победу в чемпионате, набрав 69 очков.
"Ростов" в свою очередь занимает пятую строчку в турнирной таблице с 45 очками по итогам всех матчей.
По словам эксперта bobsoccer.ru сине-бело-голубые всеми мыслями в финале кубка России, а позади - тяжелый физически и психологически поединок со "Спартаком".
- Ростовчанам выиграть необходимо, а петербуржцам не то, что не нужен этот матч - если честно, он откровенно мешает им, - отметил аналитик.
Он считает, что главный тренер северян Сергей Семак может выпустит на матч юношескую команду. Долгий перелет, отели, подготовка и тренировки - все это лишнее для игроков, которым нужно готовится к лиге чемпионов.
- Это лишняя трата сил. Думаю, никто не обвинит Сергея Богдановича, если матч с "Ростовом" будет принесен в жертву, - добавил специалист.
В результате он считает, что матч закончится со счётом 1:0 в пользу "Ростова".
Напомним, что игра состоится уже сегодня, 22 июля, в 19:00 по московскому времени. Матч пройдет на стадион "Ростов-арена". Стоит отметить, что две игры с питерцами, проходившие на домашнем поле, для ростовчан оказались победными.
ИСТОЧНИК KP.RU